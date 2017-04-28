РПА и АРФ “Дашнакцутюн” в обозримом будущем подпишут новое соглашение о сотрудничестве – Шармазанов

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и АРФ “Дашнакцутюн” в обозримом будущем подпишут новое соглашение о сотрудничестве. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов после заседания исполнительного органа РПА.“Переговоры находятся на стадии завершения, почти завершены. Могу сказать, что Республиканская партия Армении и АРФ “Дашнакцутюн” в обозримом будущем подпишут новое соглашение о сотрудничестве”, - цитирует Шармазанова “Арменпресс”. Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. По окончательным данным, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти, участвовавших в выборах. Республиканская партия Армении набрала 770 тысяч 441 голос, блок "Царукян" - 428 тысяч 836 голосов, оппозиционный блок "Елк" ("Выход") — 122 тысячи 65 голосов, партия "Дашнакцутюн" — 103 тысячи 48 голосов. Республиканская партия Армении по итогам выборов получила 58 мандатов, блок "Царукян" — 31, блок "Елк"("Выход") — 9, партия АРФ "Дашнакцутюн" — 7. Остальные блоки и партии не получили необходимых для прохождения в парламент процентов (5% для партий и 7% для блоков).