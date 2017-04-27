Стефан Шеннах: Да, мы готовы пригласить в ПАСЕ представителя Нагорного Карабаха

Да, мы готовы работать с Нагорным Карабахом, как и Приднестровьем, Абхазией и Осетией, заявил сегодня в Страсбурге депутат ПАСЕ, председатель Подкомитета по конфликтам между странами СЕ Стефан Шеннах, отвечая на вопрос Panorama.am, могут ли на заседания комитета быть приглашены представители Нагорного Карабаха. Мы пригласили представителей Приднестровья и должны пригласить все стороны конфликтов, сказал он.