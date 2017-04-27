Вазген Манукян принял грандмастера масонской ложи «Большой Восток» Кристофа Абаса

  • Lragir.am
  • Страна - 27 Апреля 2017, 12:07
Председатель Общественной палаты Армении Вазген Манукян принял грандмастера масонской ложи «Большой Восток» Кристофа Абаса.

В ходе встречи собеседники коснулись проблемы геноцида армян, процессов, происходящих в современном мире, вопросов свободы, равенства и братства, социальной поляризации, возникшей в результате неолиберализма, и прочее.

Кристоф Абас отметил, что восхищен стремлением армянского народа к справедливости, особенно, по части достижения международного признания Геноцида и Карабахского урегулирования. 

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