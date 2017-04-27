Председатель Общественной палаты Армении Вазген Манукян принял грандмастера масонской ложи «Большой Восток» Кристофа Абаса. В ходе встречи собеседники коснулись проблемы геноцида армян, процессов, происходящих в современном мире, вопросов свободы, равенства и братства, социальной поляризации, возникшей в результате неолиберализма, и прочее. Кристоф Абас отметил, что восхищен стремлением армянского народа к справедливости, особенно, по части достижения международного признания Геноцида и Карабахского урегулирования.