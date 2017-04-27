Минобороны Арцаха сообщает о 45 нарушениях с азербайджанской стороны за сутки

ВС Азербайджана 26-го апреля и в ночь на 27-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха 45 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 350 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией, продолжая уверенно нести боевое дежурство», – отмечается в сообщении.