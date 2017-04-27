В Сенат США представлен двухпартийный проект документа о признании Геноцида армян

Американский сенатор от штата Нью-Джерси, республиканец Роберт Менендес 24 апреля в Сенате США представил двухпартийный проект документа, признающий и осуждающий Геноцид армян в Османской империи. Как сообщает “Арменпресс”, проектом документа предлагаются гарантии того, что внешняя политика Соединенных Штатов будет отражать соответствующее понимание вопросов, касающихся прав человека, преступлений против человечества, этнических чисток и геноцидов - по примеру документированного США факта Геноцида армян. Соавторами резолюции являются сенаторы Тед Круз, Эд Марки и Том Юдол. "Спустя 102 года после того, как эта трагедия произошла в Османской империи, мы должны назвать вещи своими именами - Геноцидом. Я полагаю, что наш длительный отказ сделать это поощряет варварство в современно мире, следовательно, я призываю своих коллег-сенаторов исправить эту позорную ошибку. Эта резолюция четко подтверждает то, что мы всегда будем чтить память невинных армянских мужчин, женщин и детей, которые были убиты или изгнаны из своей родины, и всегда будем помнить эту трагедию как урок, чтобы всегда вместе противостоять всем преступлениям против человечества», - сказал сенатор Менендес. Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Гамбарян поблагодарил сенатора Менендеса и его коллег за резолюцию. 'Очевидно, что для нормализации армяно-турецких отношений сначала необходимо, чтобы Турция признала факт и последствия Геноцида армян», - сказал он.