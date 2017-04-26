Отклонение соотношения полов новорожденных в Армении сократилось на 40%

В Армении в 2017 году отклонение соотношения полов новорожденных в пользу мальчиков сократилось на 40% по сравнению с показателем 2011 года. Об этом на открытии итоговой конференции на тему «Борьба против дискриминационного выбора пола ребенка: основанные на фактах инициативы 2015-2017гг» сообщил исполнительный директор Международного центра человеческого развития Армен Галстян. Конференция подводит итоги трехлетней грантовой программы «Борьба против дискриминационного выбора пола плода», спонсируемой Евросоюзом. По его словам, исследования, проведенные в домашних хозяйствах, показали также заметные изменения в знаниях людей, их отношении к проблеме и поведении. При этом изменения произошли за последние три года в практически неизменных социально-экономических условиях, что означает, что программа добилась успеха исключительно за счет повышения роли девочек в семье и обществе. «Мы подводим итог трехлетнего пути, который измеряется не днями и метрами, а жизнями и достоинством», - сказал Армен Галстян, добавив, что благодаря реализации данной программы в Армении родились тысячи девочек, которые могли не родиться. Он напомнил, что по данным Фонда народонаселения ООН, еще несколько лет назад в Армении в год из-за селективных абортов не появлялись на свет 1400-2000 девочек, а при сохранении этих показателей к 2050 году эта цифра достигла бы 80 000. По словам главы Центра, в решение проблемы дискриминации по половому признаку были вовлечены все слои армянского общества, ее поддержали соответствующие государственные структуры. Была создана сеть обмена знаниями и опытом - «Нет дискриминации». Была осуществлена беспрецедентная по своему размаху агиткампания с привлечением общественных организаций, СМИ и социальных сетей. «Свою роль в успехе программы сыграл также заложенный в ее основе подход: подчеркивая ответственность каждого в ликвидации диксриминационного подхода к девочкам, в то же время мы избегали искать виновных, избегали возлагать бремя проблемы на беременную, врача, свекра или других акторов», - отметил он. Также в процессе агиткампании удалось избежать противоречивых вопросов искусственного прерывания беременности и перенести дискуссию в плоскость повышения роли девочек. По словам главы Центра, проведенная работа показала, что возможно совместными усилиями добиться в республике видимых социальных изменений. «Мы с вами доказали, что благодаря объединению усилий и сотрудничеству в Армении любая проблема имеет ключ решения», - сказал он. Напомним, что общий объем финансирования стартовавшей в 2015 году программы «Борьба против дискриминационного выбора пола плода» составил 790 000 евро, из них финансирование ЕС составило 750 000 ерво, остальные 40 000 евро - инвестиции четырех партнеров программы. Программу совместно осуществляли Международный центр человеческого развития, Центр развития Армавира, Общинный совет женщин Мартуни, Save the Children Nederland. Об этом сообщает NEWS.am .
Отклонение соотношения полов новорожденных в Армении сократилось на 40%
- Страна - 26 Апреля 2017, 16:36