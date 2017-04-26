Минобороны НКР сообщает о новых обстрелах

ВС Азербайджана 25-го апреля и в ночь на 26-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха около 55 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 650 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны удерживают полный контроль над ситуацией на передовой, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу», – отмечается в сообщении.