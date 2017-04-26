Налбандян отклонил трехстороннюю встречу?

По данным газеты Грапарак, анонсированная азербайджанскими СМИ встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России 27 апреля не состоится. «Встреча не состоится, потому что о ней не было заявлено официально», сказали источники газеты. Напомним, что армянская сторона несколько раз дипломатично отклоняла предложения о трехсторонних встречах, выдвигая в качестве предусловия размещение механизмов расследования. В Азербайджане глубоко озабочены информациями о том, что США предоставили Армении оборудование, которое позволяет отслеживать передвижения противника на границе с Арцахом. Хотя армянская сторона не отрицает необходимость встречи, но не может сказать, где она состоится, пишет газета. По ее данным, 27 апреля Мамедьяров, все же, полетит в Москву.