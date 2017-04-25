Военнослужащий погиб в Арцахе при пока не выясненных обстоятельствах

Военнослужащий погиб во вторник при пока не выясненных обстоятельствах в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. "25 апреля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных на северном направлении, при пока не выясненных обстоятельствах смертельное ранение получил военнослужащий Карен Арменович Аветисян, 1998 года рождения”, - говорится в сообщении. Ведется следствие для установления деталей инцидента. “Минобороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку семье, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - отмечается в сообщении.