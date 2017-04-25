Приговоренный в России к 6 годам и 9 месяцам заключения Грачья Арутюнян будет экстрадирован в Армению. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении –NEWS.am заместитель министра юстиции Армении Виген Кочарян. «Власти Армении, Министерство юстиции приложили последовательные усилия для решения этого вопроса. Препятствие по финансовым обязательствам в вопросе передачи Арутюняна Армении ликвидировано», - заявил Кочарян. Говорить же о сроках его экстрадиции пока рано. Напомним, что грузовик, за рулем которого находился Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в пассажирский автобус в Подмосковье. Погибли 18 человек. Троицкий суд приговорил Арутюняна к лишению свободы сроком на 6 лет 9 месяцев. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Грачья Арутюнян будет экстрадирован из России в Армению
- Страна - 25 Апреля 2017, 13:58