США сократят финансирование Армении на 77%, а Азербайджана и вовсе прекратят

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить финансовую поддержку иностранным государствам и присоединить Международное агентство развития к Госдепартаменту, об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на бюджетные документы.

Если поправки пройдут, то в 2018 году множество стран лишится американской поддержки. Например, финансирование Армении сократится на 77.3%, Азербайджана и Беларуси на 100%, Грузии – на 41.1%, Молдовы – на 47.4%, Украины - на 68.8%.