В Арцахе погиб военнослужащий

20-летний военнослужащий Армии обороны НКР погиб в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах. 24-го апреля около 17:50 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных на восточном направлении, в результате нарушения противником режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Амаякович Арутюнян, 1997 года рождения”, - отмечается в сообщении. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам. В сообщении также отмечается, что ВС Азербайджана 24-го апреля и в ночь на 25-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения более 50 раз. За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям 800 выстрелов. В юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения войск ВС Азербайджана активно применяли снайперские винтовки (50 выстрелов). "Для подавления активности наступательной противника подразделения Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям", - говорится в сообщении.