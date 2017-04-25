Налбандян: решение о трехсторонней встрече пока не принято, но она не исключается

Азербайджан попросту не способен вести переговоры, заявил в эфире программы “Повестка” на Общественном телевидении Армении министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян, комментируя заявления Баку о том, что Ереван якобы избегает переговоров. “Азербайджанская сторона просто пытается, как говорят, “сделать хорошую мину при плохой игре”, но и это у Баку не получается”, - сказал Налбандян. Он напомнил, что Армения всегда была и остается сторонником переговорного процесса, и это всем известно. Как отметил он, общеизвестно и то, что именно Азербайджан постоянно стремится перевести обсуждения по урегулированию карабахского конфликта в другие плоскости, пытаясь избегать переговоров, отказываться от встреч, которые организовываются в согласованном формате под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сваливая все на армянскую сторону", – заявил глава МИД Армении. "Возможно, перед тем, как выступать с выдуманными утверждениями, Азербайджан должен попытаться объяснить, как так получается, что, если армянская сторона якобы отказывается от встреч, то почему именно Баку не выполняет достигнутые в ходе этих встреч договоренности, чему мы стали свидетелями после соглашений в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 г.",- сказал глава МИД Армении. По его словам, Азербайджан постоянно пытается отказываться даже от реализации согласованных минимальных шагов, и вместе с тем требует максимума, выступает с какими-то максималистскими требованиями. "И у всех подтверждается впечатление, что Азербайджан попросту не способен вести переговоры. Но, несмотря на попытки отказа от встреч азербайджанской стороной, очевидцами чего мы стали недавно в Мюнхене, а до этого в Гамбурге, Армения была и остается сторонником переговоров, поскольку альтернативы переговорному процессу нет", – подчеркнул Эдвард Налбандян. Что же касается достоверности появившейся в СМИ информации об ожидающейся 27 апреля встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана, Налбандян отметил, что есть общее понимание необходимости организации встречи в таком формате. "Когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, когда будут уточнены сроки, мы об этом сообщим", -сказал он.