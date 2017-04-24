После конституционных реформ Турция становится в плохом смысле восточным деспотическим государством. Об этом в беседе с журналистами у мемориального комплекса жертвам Геноцида армян Цицернакаберд заявил 24 апреля заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, говоря о референдуме в Турции, по итогам которого страна перешла на президентскую форму правления. На вопрос, что можно ожидать после этого по части решения Армянского вопроса, Кочарян ответил: «Знаете, проблема в чем: футбольная дипломатия, говорим, была лакмусовой бумажкой, которая должна была показать - стремится ли Турция на самом деле к ЕС или у нее были иные цели? И не случайно, что изменения, происшедшие в Турции, совпали также с теми процессами, которые были связаны с сотрудничеством с ЕС. И отрицание именно этой политики Эрдоганом означает: это государство отдаляется от Европы, оно идет к авторитаризму. И этот референдум по конституционным реформам стал именно этим последним шагом». Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Шаварш Кочарян: Турция превращается в восточную деспотию
- Страна - 24 Апреля 2017, 13:08