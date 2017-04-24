Минобороны НКР сообщает о гранатометных обстрелах с азербайджанской стороны

ВС Азербайджана 23-го апреля и в ночь на 24-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха более 70 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям около 800 выстрелов. В юго-восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также станковый противотанковый гранатомет (4 снаряда), а в восточном направлении – ручной противотанковый гранатомет (5 снарядов). “Передовые подразделения Армии обороны продолжают уверенно нести боевое дежурство, при необходимости прибегая также к ответным действиям”, – отмечается в сообщении.