Запущен обратный отсчет для Карена Карапетяна

Вчера у Дома правительства состоялась многолюдная акция сотрудников городских ярмарок, которую можно считать самым серьезным тестом для премьер-министра Карена Карапетяна за полгода его пребывания в должности и стартом обратного отсчета. Дело в том, что по первым 6 месяцам его пребывания в должности существовал некий внутриполитический консенсус, в соответствии с которым ему дали «свободу» действий на предвыборный период, в течение которого Карен Карапетян призван был сформировать новый имидж для РПА. Надо сказать, что это ему удалось благодаря своеобразной манере и заявлениям о реформах и инвестициях. 2 апреля власти получили практически идеальный для себя расклад – голоса рейтинговых кандидатов под благовидным имиджем Карена Карапетяна. Но шестимесячный срок «свободы» и драйва подошел к концу. Начался процесс поствыборных перестановок, который нацелен на формирование нового статус-кво после 2018 года с переходом к новой системе правления. Карен Карапетян может стать как субъектом, так и объектом этого процесса. В прессе уже появляются сведения о том, что власти больше не станут терпеть его «манеры и заявления». Это интересное сообщение, в том смысле, что его заявления по большому счету направлены против верхушки нынешней криминально-олигархической системы. Акция протеста торговцев опустила Карена Карапетяна с высот драйва на грешную армянскую землю. Возможно, это только первая ласточка, поскольку есть немало общественных категорий и прослоек в ведении олигархов, которые также могут выйти на улицу и кем-то «направляться», как отмечается в сообщении Комитета госдоходов. Это значит, что КГД, то есть Карен Карапетян именно таким образом воспринял вызов. С этого момента Карен Карапетян становится политическим премьером, в то же время, для него начинается обратный отсчет до апреля 2018 года. До сих пор он выступал в основном как менеджер, но в ближайший год уже вынужден будет заниматься политикой – чтобы не превратиться из объекта политики в козла отпущения.