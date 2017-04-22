Губернатор штата Вайоминг Мэтью Мид отправил письмо Армянскому национальному комитету Америки (АНКА), в котором заявил о признании Геноцида армян и высоко оценил усилия армян Америки. По его словам, зверства армянского Геноцида и еврейского Холокоста были невообразимы, однако важно помнить, что история не должна повторяться. Он подчеркнул, что будет мысленно с теми, кто соберется на мероприятие памяти Геноцида армян в Капитолии 23 апреля. Председатель западного крыла АНКА поблагодарила губернатора, за слова о необходимости признать и вспомнить жертв Геноцида армян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Американский штат Вайоминг признал Геноцид армян
- Страна - 22 Апреля 2017, 10:36