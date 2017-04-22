Минобороны НКР сообщает о гранатометных обстрелах

ВС Азербайджана 21-го апреля и в ночь на 22-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха около 50 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 520 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения войск азербайджанские ВС применили также станковый противотанковый гранатомет(5 снарядов). "Передовые подразделения Армии при необходимости прибегали к ответным действиям и предприняли соответствующие шаги для организации надежной обороны боевых позиций", – отмечается в сообщении.