Минобороны НКР сообщает о гранатометных обстрелах

  • Lragir.am
  • Страна - 22 Апреля 2017, 10:24
ВС Азербайджана 21-го апреля и в ночь на 22-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха около 50 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). 

За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 520 выстрелов.

В восточном направлении линии соприкосновения войск азербайджанские ВС применили также станковый противотанковый гранатомет(5 снарядов).

"Передовые подразделения Армии при необходимости  прибегали к ответным действиям и предприняли соответствующие шаги для организации надежной обороны боевых позиций", – отмечается в сообщении.

 

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