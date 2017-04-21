Семьи двух погибших военнослужащих уже получили компенсации из Фонда

Две семьи погибшего и получившего ранение в ходе несения боевого дежурства военнослужащих уже получили компенсации из Фонда поддержки военнослужащих. Помимо единовременного, они также получают ежемесячное пособие. Еще две семьи начнут получать компенсацию со следующей недели. Об этом сегодня заявил министр обороны Виген Саркисян. Он сказал, что для начисления пособий необходимо правовое основание.