Виген Саркисян затруднился назвать точное количество детей олигархов, проходящих службу на передовой

/АРКА/. Министр обороны Армении Виген Саркисян заявил в пятницу журналистам, что не знает, сколько детей олигархов служит на передовой, так как нет правового определения понятия "олигарх". При этом он отметил, что звучащие заявления о том, что на передовой служат только призывники из социально необеспеченных слоев, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что когда говорится о высоком уровне бедности в стране, то изначально надо понимать, что на границе должно быть много военнослужащих из социально-необеспеченных слоев. "Однако сегодня на передовой служат дети и депутатов, и заместителей министров. Я не могу называть имен, так как это их личное дело, но это так", - сказал министр. Он напомнил также, что на встрече участников апрельской войны 2016 года с президентом Сержем Саргсяном присутствовали военнослужащие из самых разных слоев населении. "Там был сын профессора университета, представитель семьи архитекторов и многие другие", - сказал министр.