Коалиция РПА-АРФД вполне вероятна

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов сообщил о планах по созданию коалиции. "Обсуждения с нашими коллегами из АРФ Дашнакцутюн продолжаются, и очень вероятно, что политическое соглашение РПА-АРФД 2017 года будет подписано, и у нас в парламенте будет две правящих партии в лице РПА и АРФД", - заявил он в четверг журналистам после заседания исполнительного органа РПА. Он отметил также, что это - результат предварительных обсуждений, которые продолжаются. "И мы, и наши партнеры из АРФД нацелены на продолжение сотрудничества. Мы очень близки к заключению политического соглашения", - добавил Шармазанов.