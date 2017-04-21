Армия обороны Арцаха пресекла наступательную активность азербайджанских ВС

ВС Азербайджана 20-го апреля и в ночь на 21-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха 35 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 400 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также 60-миллоиметровый миномет(1 снаряд). "Передовые подразделения Армии обороны для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство", – отмечается в сообщении.