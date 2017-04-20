Министр призывает фермеров к самосуду?

Сегодня у Дома правительства акцию протеста проводили фермеры села Кахцрашен, которым винзавод Винар задолжал 70 млн. за виноград.

Фермеры жалуются, что не могут выплатить налог на землю, получить справку, чтобы взять новый кредит.

Министр сельского хозяйства Игнтий Аракелян то ли в шутку, то ли всерьез посоветовал фермерам пойти домой к директору завода и забрать из дома что попадется. Одному из фермеров он посоветовал отобрать машину у директора Винар Аветика Галстяна.

Министр обвинил фермеров в том, что они сдали виноград Винару. Сельчане говорят, что уговорил их в то время министр сельского хозяйства Серго Карапетян. Завод принял 5 тыс. т винограда у 420 семей и до сих пор не оплатил. Министр посоветовал обратиться к тем, кто убедил их сдать виноград.