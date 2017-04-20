Виген Саркисян предложил привязать академические отпуска к офицерской службе

Министр обороны Армении Виген Саркисян, выступая на проходящей в Ереване конференции «Нация-армия 2017», констатировал, что средняя зарплата военных выше в среднем по стране. Прилагаются усилия для решения жилищного вопроса. Военная служба - это также гарантированные рабочие места и карьерный рост, напомнил министр.

Министр также представил на суд общественности программу «Честь имею», которая призвана повысить интерес к офицерству. Идея - в привязке академического отпуска к будущей офицерской деятельности, то есть предоставлять тем, кто готов проходить не солдатскую службу, а трехгодичный офицерский срок воинской службы, оплачиваемый академический отпуск. В отличие от выпускников военных вузов, эти офицеры не будут обязаны после окончания службы продолжить ее. Планируется, что зарплата составит минимум 260 тысяч драмов. Им также будет оказано финансовое содействие в учебе.