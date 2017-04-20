Министр обороны предлагает новую модель армейской службы

Пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян представил на публичное обсуждение предложение минобороны о новой – альтернативной - модели несения воинской службы. Модель называется срочно-контрактной.

Призывники, которые изъявят желание проходить службу в частях, осуществляющих боевое дежурство, получат возможность служить по новой модели. Срок службы будет составлять 3 года, из коих общим счетом 7 месяцев призывник будет проводить в отпуске. Начиная с 6-го месяца, он будет проходить службу по схеме 1+1+2 – неделю в отпуске, неделю в части и две недели – на боевом дежурстве.

Каждый отпуск будет оплачиваться, а по завершении службы на его счет будет перечислено 5 млн. драмов, которые он может использовать для покрытия ипотечного кредита, открытия фермерского хозяйства или оплаты учебы.

Отмечается, что порядок оплаты и другие детали могут стать предметом публичных дебатов.

Призывник сможет выбрать и рядовую службу, но с течением времени контрактная служба станет превалировать на передовой.