«Просто заставляете убрать – и все» - премьер-министр возмущен состоянием с уборкой мусора

В Армении положение дел с выносом мусора просто катастрофическое. Об этом на заседании Правительства 20 апреля заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян. Он отметил, что это результат плохой работы или бездействия губернаторов, глав общин. «Программу «Чистая Армения» начинаем реализовывать с сегодняшнего дня», - подчеркнул Карапетян. Премьер-министр поручил губернаторам и главам общин в двухмесячный срок разработать и представить в аппарат Правительства программу по устранению вышеупомянутых проблем. Министру юстиции Армении Арпине Ованнисян Карен Карапетян поручил в эти же сроки представить проект решения по правовой ответственности за вывоз мусора в непредусмотренных для этого местах, а также ужесточению предусмотренной уголовной ответственности. Начальнику Полиции Армении Владимиру Гаспаряну поручено в месячный срок обеспечить предотвращение случаев выноса мусора в непредусмотренных для этого местах. «В противном случае просто заставляете убрать – и все», сказал премьер.