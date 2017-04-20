Поручение Сержа Саркисяна

Я уже поручил министру обороны, чтобы он немедленно предпринял меры по обеспечению семей погибших военных и ставших инвалидами жильем.

Об этом Серж Саркисян заявил 20 апреля в Ереване на конференции Нация-армия. Он отметил, что задача эта должна быть решена до конца 2019 года.

Серж Саркисян сказал, что распорядился также решить проблему отчуждения жилфонда Минобороны, который занимают военнослужащие, получившие право на компенсацию за собственное жилье.