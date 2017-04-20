В Ереване в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна стартует конференция «Нация – армия 2017». На открытии конференции присутствуют президент Республики Серж Саргсян, министр обороны Виген Саркисян, министр образования и науки Левон Мкртчян. Конференция началась с посещения руководством страны военно-образовательной выставки, проходящей на первом этаже СКК. В рамках конференции ожидаются выступления главы государства, министра обороны, обсуждения на тему «Возможности и перспективы военного образования в Армении», «Формула безопасности нация-армия», «Военный лицей имени Монте Мелконяна». После подведения итогов конференции будет показан фильм «Жизнь и борьба 2». Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
В Ереване стартует конференция «Нация-армия 2017»
- Страна - 20 Апреля 2017, 11:41