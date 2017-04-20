Минобороны НКР сообщает о новых снайперских обстрелах

ВС Азербайджана 19-го апреля и в ночь на 20-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха около 40 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 500 выстрелов.В южном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также снайперские винтовки различных калибров, произведя 77 выстрелов.“Подразделения Армии обороны удерживают полный контроль над ситуацией на передовой, продолжая надежно оборонять боевые позиции”, – отмечается в сообщении.