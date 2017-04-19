Пропавшего российского солдата нашли – armtimes.соm

  • Lragir.am
  • Страна - 19 Апреля 2017, 23:25
В гюмрийском квартале Муш-2 был обнаружен Дмитрий Лошманов. Об этом armtimes.com сообщил прокурор Ширакского марза Карен Габриелян. По словам прокурора, Лошманов трезв, и его обнаружили в одной из квартир.

Сейчас он находится в отделении полиции, детали выясняются.

Источники Armtimes.com в полиции утверждают, что есть версия, что российский военнослужащий был в квартире у какой-то женщины.

Напомним, что российский солдат пропал 16 апреля. 

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