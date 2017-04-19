Постанджян: Партию «Еркир цирани» не финансирует живущий в России бизнесмен

Радио Азатутюн Лидер партии «Еркир цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян отрицает, что живущий в России бизнесмен, президент компании «Руцог-Инвест» Рубен Григорян финансирует вновь созданной оппозиционную партию. Согласно некоторым сообщениям в прессе, Постанджян сотрудничает с крупным предпринимателем еще с прошлого года. Отметим, что «Руцог-Инвест» занимается строительством жилых и коммерческих зданий в России. В беседе с Радио Азатутюн Заруи Постанджян не стала отрицать, что Рубен Григорян является ее хорошим другом. «Это один из лучших представителей армянского народа, который также является большим интеллектуалом. Он не только бизнесмен, но и меценат, создал в Москве музей. Он мой друг. Но, что касается финансирования, то могу сказать, что мы можем получить поддержку от любого армянина, потому что нас хотят поддержать тысячи армян, и они об этом также сообщают нам со дня создания партии… Так что, Рубен Цолакович является моим хорошим другом, но с финансовой точки зрения мы можем ожидать и получить поддержку от многочисленных армян со всего мира», - заявила Постанджян. На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, получала ли партия «Еркир цирани» финансовую поддержку от Рубена Григоряна, Постанджян ответила так: «Нет, от него мы не получали никакой финансовой поддержки, но он является одним из моих лучших друзей». Напомним, что в прошлом месяце, когда премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил о создании «Клуба инвесторов Армении» с участием трех десятков российских бизнесменов армянского происхождения, в том числе владельца компании «Ташир Груп», миллиардера Самвела Карапетяна, Рубен Григорян опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что «огромная армянская диаспора в России – это не несколько десятков армян». Президент компании «Руцог-Инвест» также подверг резкой критике премьер-министра Армении Карена Карапетяна, заявив, что его феномен заключается в том, что за красивой внешностью он пускает людям пыль в глаза, вводя в заблуждение собственный народ.