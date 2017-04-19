Захарова: Встреча по Карабаху возможна

Встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по Карабаху вполне возможна, однако точной информации пока нет, заявила официальный представитель МИД России. ЕРЕВАН, 19 апр — Sputnik. Внешнеполитическое ведомство России не исключает возможности проведения трехсторонней встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. "Вероятность таких контактов по карабахскому урегулированию существует. Конкретных очертаний таких контактов пока нет. Как только появятся, мы обязательно проинформируем об этом", — заявила Захарова. Официальный представитель МИД России не исключила также вероятности обсуждения темы карабахского урегулирования в ходе предстоящей встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.



