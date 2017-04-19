В Гюмри беспокоятся: пропавшего российского солдата слишком долго ищут

Как ни пытается командование российской военной базы в Гюмри убедить горожан, что пропавший военнослужащий не вооружен, в городе все равно обеспокоены, тем более, есть сведения, что он все же вооружен.

Об этом рассказал Lragir.am гюмрийский политолог Гагик Амбарян.

Напомним, что российская база подтвердила, что пропал военнослужащий Дмитрий Лошманов 1982 г.р., который 16 апреля в 9.30 вышел из казармы и не вернулся. По данным полиции, он вышел за покупками.

«Российская сторона пытается успокоить население тем, что военнослужащий не вооружен, то есть, о Пермяков-2 речь не идет, но есть сведения, что солдат был, все же, с оружием. Вчера я видел на улицах города группы российских военнослужащих, которые с фотографией Лошманова заходили в различные объекты, где часто бывают российские военнослужащие. Но то, что в небольшом Гюмри может пропасть военнослужащий, и его ищут и не находят несколько дней, не может не беспокоить», говорит Амбарян.

По его мнению, после случая с Пермяковым российская сторона должна была ужесточить контроль.

«Кроме того, в отличие от Пермякова, Лошманов – контрактник, то есть, это не срочник, которого призвали из дальнего села, неблагополучной семьи, он не страдает психическими отклонениями и прочее. И это доказывает, что жестокость Пермякова была обусловлена не тем, что он был рядовым. Российская сторона обещала, что в Армению впредь будут отправляться только контрактники, и это снизит уровень преступности. Лошманов – контрактник», говорит Амбарян.