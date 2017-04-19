О состоянии раненого вчера военнослужащего Татула Арутюняна

В состоянии здоровья 20-летнего военнослужащего Армии обороны Арцаха Татула Арутюняна, получившего тяжелое ранение в результате обстрела с азербайджанской стороны, пока нет изменений. Об этом “Арменпресс” сообщил пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян. “Состояние Татула Арутюняна продолжает оставаться тяжелым. В случае появления изменений мы обязательно сообщим”, -сказал Сенор Асратян. 17-го апреля около 18:20 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированных в северном направлении, в результате произведенного противником выстрела ранение получил военнослужащий АО Татул Арамаисович Арутюнян, 1997 года рождения. Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военный госпиталь. Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие.