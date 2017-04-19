О состоянии раненого вчера военнослужащего Татула Арутюняна

  • Lragir.am
  • Страна - 19 Апреля 2017, 11:55
В состоянии здоровья 20-летнего военнослужащего Армии обороны Арцаха Татула Арутюняна, получившего тяжелое ранение  в результате обстрела с азербайджанской стороны, пока нет изменений. Об этом “Арменпресс” сообщил пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян.

“Состояние Татула Арутюняна продолжает оставаться тяжелым. В случае появления изменений мы обязательно сообщим”, -сказал Сенор Асратян.

17-го апреля около 18:20 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированных в северном направлении, в результате произведенного противником выстрела ранение получил военнослужащий АО Татул Арамаисович Арутюнян, 1997 года рождения.

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военный госпиталь.

Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие.

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