Жоговурд: В РПА обсуждают вопрос Миграна Погосяна и Галуста Саакяна

«В политической верхушке бывшего начальника СПИСА Миграна Погосяна ни в коем случае не хотят вновь видеть в составе исполнительной власти. И, поскольку в ходе прошедших 2 апреля парламентских выборов он был выдвинут на пост депутата по рейтинговому списку РПА на ереванском избирательном участке номер 1 и набрал достаточное число голосов, то будет командирован в парламент. Как утверждают источники «Жоговурд», на днях Серж Саргсян вызвал Миграна Погосяна к себе и достаточно открытым текстом сказал, что его пребывание в исполнительном органа может продлиться считанные месяцы, поэтому будет хорошо, если он удовлетвориться статусом депутата. Однако Погосян выразил желание быть не просто депутатом, а хотя бы председателем одной из парламентских комиссий. Бывший представитель СНБ Мигран Погосян пожелал возглавить постоянную комиссию по обороне, национальной безопасности и внутренним делам, однако ему было объяснено, что это невозможно, поскольку его имя связано с оффшорным скандалом, по причине чего, напомним, он подал в отставку», - пишет газета. «Жоговурд» стали также известны некоторые детали «разборки» внутри РПА. То, что нынешний спикер Национального собрания Галуст Саакян не будет председателем нового парламента, уже ясно, но Саакян занимает 11-ую строчку пропорционального списка РПА, что означает, что у нынешнего спикера НС есть возможность занять в следующем парламенте место депутата. Согласно сведениям газеты, Галусту Саакяну очень вежливо было предложено продолжить оставаться председателем совета старейшин РПА и отказаться от полагающегося ему мандата, аргументируя это тем, что он уже долгие годы в Национальном собрании и может на этот раз уступить свое место кому-то другому. Тем более, что его сын – Арман Саакян, также готовится стать депутатом. Этот аргумент также был поставлен перед Саакяном и отмечалось, что «из одного дома не может быть двух депутатов». Однако убедить Саакяна не удалось, он настойчиво утверждал, что хочет быть в составе НС шестого созыва», - пишет газета.