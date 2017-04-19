Минобороны РФ подтвердило пропажу вооруженного российского контрактника в Армении

Командование российской воинской части в Армении совместно с правоохранительными органами разыскивает пропавшего российского контрактника, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"18 апреля с.г. утром в соответствии с распорядком дня не прибыл на службу в воинскую часть военнослужащий по контракту, который проживает в г. Гюмри вне территории воинской части", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "командованием воинской части совместно с правоохранительными органами Армении организован поиск военнослужащего. Устанавливается его местонахождение".

Ранее сообщалось, что в городе Гюмри на севере Армении, где расположена 102-я российская военная база, полиция ищет пропавшего российского военнослужащего. Сообщалось, что он вооружен.

"По некоторым данным, военнослужащий Дмитрий Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся", — сказал РИА Новости представитель областного управления.