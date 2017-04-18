Серж Саркисян рассказал послам ОБСЕ о трех обстоятельствах

18 апреля Серж Саркисян встретился за чаем с послами стран-членов ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба президента, Серж Саркисян сказал, что поводом для встречи стали выборы 2 апреля.

Вспомнив, что последняя встреча в подобном формате была созвана в дни Апрельской войны 2016 года, Серж Саркисян выразил надежду, что апрель стал уроком не только для Азербайджана, но и стран-членов ОБСЕ – как единой зоны безопасности, подверженной общим угрозам.

Что касается парламентских выборов, Саркисян отметил, что они продемонстрировали прогресс, которого Армения достигла на пути демократии и государственного строительства. Он обратил на три фактора, которые способствовали этому прогрессу.

Первое – нам удалось обеспечить необратимость императива прав человека и основополагающих свобод, сказал Серж Саркисян.

«Плюрализм в политической и общественной жизни, который проявился в деятельности партий и гражданского общества, стал реальностью. Это не говорит о том, что в этой области у нас нет проблем: проблем масса. Я говорю о том, что фундамент для построения здания крепкий», сказал Серж Саркисян.

Второе обстоятельство – политическое согласие между партиями, третье – высокий уровень международного сотрудничества, добавил он.

«С этой точки зрения я должен выразить признательность странам, представители которых участвовали в наблюдательскоих миссиях БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, Европарламента, Совета Европы и посольств.

Армения предоставила БДИПЧ ОБСЕ, которая сыграла ключевую роль в координации работ ряда наблюдательских миссий, неограниченное число мест. Рад заметить, что буквально накануне выборов БДИПЧ заметно увеличило число наблюдателей, мотивировав тем, что наши выборы вызвали интерес многих стран.

Мы продолжим в полной мере выполнять свои международные обязательства, безусловно, надеясь также на поддержку ваших стран», заявил Серж Саркисян.