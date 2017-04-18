Армения не откажется от проекта строительства СЭЗ на границе с Ираном

АРКА/. Минэкономики Армении не намерено отказываться от проекта строительства Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Мегри на границе с Ираном, сказала во вторник агентству "АРКА" пресс-секретарь министерства экономического развития и инвестиций Анна Оганян. Армянская газета "Айкакан Жаманак" (Армянское время) опубликовала во вторник информацию о том, что правительство может отказаться от идеи строительства СЭЗ на границе с Ираном. В числе причин газета отмечает отсутствие экономической целесообразности, поскольку для создания СЭЗ потребуются вложения в $30 млн., а учитывая обострение отношений между США и Ираном, перспективы СЭЗ становятся более туманными. "Армения не отказывается от проекта запуска СЭЗ на границе с Ираном. Более того, на днях будет подписан меморандум с компанией, которая будет заниматься эксплуатацией СЭЗ", - сказала Оганян. По ее словам, договор будет подписан в соответствии с предусмотренным регламентом, после чего начнутся непосредственно строительные работы. Как заявлял ранее министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, Армения начнет строительство СЭЗ на границе с Ираном до лета. По его словам, уже начаты подготовительные работы, и соответствующая программа застройки вскоре будет представлена на утверждение правительства. Общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн., из которых $28 млн. – капитальные расходы. Строительство СЭЗ на границе с Ираном является одной из приоритетных инвестиционных программ министерства и предусматривает создание свободной экономической зоны с площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га. Несмотря на то, что СЭЗ еще не построена, уже есть многочисленные заявки от более 10 компаний из России, Ирана и Европы, которые изъявили желание начать работы в СЭЗ. По оценкам Минэкономики, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией. Предполагается, что там будет действовать 100-120 компаний, выручка которых за 10 лет составит $52 млн. произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркменистан и другие. Общие инвестиции всех компаний за 10 лет планируется довести до $350-400 млн. Функционирование СЭЗ уже закреплено законодательно в Таможенном кодексе ЕАЭС. Всего в ЕАЭС по системе duty-free будут действовать семь таких зон.