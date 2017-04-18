Выработка электроэнергии в Армении выросла в первом квартале 2017 года на 9,3%

/АРКА/. Объем произведенной в Армении электроэнергии в первом квартале 2017 года увеличился примерно на 9,3%, сообщает пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики. В целом, было выработано около 2,1 млрд. кВт.ч электроэнергии, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 178 млн. кВт.ч. Внутреннее потребление электроэнергии составило 1,7 млрд. кВт.ч, зафиксировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 10%. По данным Минэнергетики, активировался экспорт электроэнергии в Грузию - за первый квартал этот показатель составил более 75,8 млн. кВт.ч. Этому поспособствовал договор об осуществлении взаимопотоков электроэнергии между Арменией и Грузией, подписанный в феврале этого года между ЗАО "Энергоимпекс" и Корпорацией "Глобал Интернешнл Энерджи", что позволило оптимизировать режимы производства и реализации электроэнергии в Армении. Прогнозируется, что в апреле в Грузию будет экспортировано около 40 млн. кВт.ч. За аналогичный период прошлого года в данном направлении поставок электроэнергии не осуществлялось.