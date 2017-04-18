Грапарак: Кто из Армении присутствовал на юбилее Ара Абрамяна

По данным газеты Грапарак, сразу после празднования Пасхи Серж Саркисян и Бако Саакян отправились прямым рейсом в Москву, где присутствовали на 60-летии Ара Абрамяна. В ресторане Сафиса было около 1000 гостей, в том числе, из российской элиты – министр ИД Лавров, Жириновский, Песков, Филипп Киркоров, Дима Дибров, Григорий Лепс, Николай Басков и другие, пишет газета. Гостей из Армении было много – сват Ара Абрамяна Артур Багдасарян отправился в Москву несколько дней назад. Гагик Царукян хоть и получил приглашение, но не поехал в Москву. А премьер Карен Карапетян провел выходные в Карабахе. По данным газеты, юбилей прошел празднично, так как Ара Абрамян завершил курс лечения в США и мог разделить радость с гостями. Путин также направил письменное поздравление Аршавировичу.