Минобороны НКР сообщает об интенсивных снайперских обстрелах

  • Lragir.am
  • Страна - 18 Апреля 2017, 10:10
ВС Азербайджана 17-го апреля и в ночь на 18-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха 55 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). 

За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 640 выстрелов.

В южном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС активно применяли также снайперские винтовки (93 выстрела).

“Подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, – отмечается в сообщении.

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