Минобороны НКР сообщает об интенсивных снайперских обстрелах

ВС Азербайджана 17-го апреля и в ночь на 18-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха 55 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 640 выстрелов. В южном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС активно применяли также снайперские винтовки (93 выстрела). “Подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, – отмечается в сообщении.