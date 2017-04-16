Послание Гарегина Второго по случаю Пасхи

ПОСЛАНИЕ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА ГАРЕГИНА ВТОРОГО, ВЕРХОВНОГО ПАТРИАРХА И КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН, ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА СВЯТОГО ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА

(Первопрестольный Святой Эчмиадзин, 16 апреля 2017 г.)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь.

“Бог даровал нам жизнь вечную,

и сия жизнь в Сыне Его” (1 Ин. 5.11)

Возлюбленный благоверный народ,

Размышлениями и таинством Великого поста, сопереживанием страданиям и распятию Господа нашего Иисуса Христа сегодня мы достигли светозарного дня дивного воскресения Спасителя, который празднуем с душевной радостью и ликованием. Воистину, безгранична сегодня радость в наших душах, ибо воскресением Христа повергнута смерть, и человечеству дана благодать вечной жизни, Царства небесного. “Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его”. Словами апостола Иоанна обращаем Наше послание к вам, дорогие верующие, собравшимся в Кафедральном соборе, и всему нашему народу на Родине и в Диаспоре.

Уже открыты завесы святых алтарей наших церквей, символизируя, что отверзнуты врата вечности. Звучит благовестие воскресения Спасителя, возвещая, что каждый алчущий и жаждущий Царства небесного может унаследовать его, приняв ту жизнь, что во Христе.

Воскресением Христа человеку была дана сила воскресшей жизни, отвержения греха и зла, с любовью к себе подобному и милосердием наполнения земной жизни небесным благословением и дарами, утверждения образа Царства небесного в мире, где царят справедливость и истина, множатся мир и ликование. В дарованной Христом воскресшей жизни нет тревог, нет насилия и войн, нищеты и несчастий, нет разновидных пристрастий, которые причиняют людям боль и страдание, отчуждают друг от друга, приводят к поляризации общества, порождают бедствия. Все это, однако, все еще сохраняется в мире, ибо человеческие сердца, часто исчерпавшие любовь, очерствевшие от корысти и эгоцентричные, остаются безответными на призыв воскресшей новой жизни. Между тем путь увенчания распятий воскресением, избавления от трудностей и тягот, скорбей и страданий – это христоцентричная жизнь которая миротворным духом, добрыми деяниями, благоверным житием, по апостольскому слову, ведет к вечности: “Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его”.

Возлюбленный благоверный народ, эта земная жизнь дарована нам как время свидетельствования спасительной воли Божьей, соблюдения заповедей и назиданий Божьих в нашей действительности, в наших семьях, в нашей стра не, в окружающем нас мире. Наша жизнь обретает ценность и содержание в свете таинства смерти и воскресения Христова. Апостол Павел поучает: “А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего” (2 Кор. 5.15). Жить Христом и во имя Христа – это и есть спасительный путь нашей жизни, основа, условие и залог, как для личности, так и всего сообщества, нашего духовного роста и силы, также прогресса и развития нашего Отечества, благоденствия и светлого грядущего рассеянного по миру нашего народа.

Сегодня наша страна стоит перед множеством проблем, нестабилен мир на наших границах, еще не преодолены нищета и безработица, императивом является предотвращение эмиграции и возвращение чад нашего народа на Родину. Лицом к лицу с этими вызовами наш народ имеет благородные качества преданности Родине и любви к своей нации, преданности семье, любви к родителям, а также готовности к самопожертвованию во имя своих священных ценностей. И мы в состоянии сохранить неприступными наши границы, сделать нашу страну благополучной и процветающей, исключить из нашей национальной жизни все тревоги и потрясения. Наше житие, образ жизни не должны ослаблять, разделять нас, а сплачивать и объединять, дабы преодолеть вызовы и испытания нашей жизни и с оптимизмом воплотить наши национальные чаяния. Мы – народ Христа, наша вера в воскресение Христа обращает безнадежность в надежду, слабость – в силу, безразличие – в рвение, сребролюбие – в благотворительность, а служение и труд дополняет духом преданности и обязательства. Мы призваны к этому преображению, лишь посредством которого мы сможем сохранить без потерь нашу страну и национальную жизнь, а также одерживать победы в борьбе за благоденствие и прогресс нашего народа и Отечества. Следовательно, дорогой верующий народ, все мы – должностное лицо, рабочий, военнослужащий, предприниматель, представитель интеллигенции, священнослужитель, обновив в себе христианский дух, с окрепшей надеждою да будем идти по тому пути, будем жить той истиной, примем ту жизнь, которая и есть Христос, воскресший наш Господь, чтобы достойными упоминания деяниями преобразилась жизнь нашей нации по всему миру и наполнилась божественной благодатью и небесным благословением. И мы, воодушевленные дарованной нашим Господом верою спасения и преисполненные искренним рвением к добрым деяниям, вместе с апостолом с уверенностью скажем: “Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная” (1 Ин. 5.20).

С радостным благовестием дивного воскресения Господа нашего Иисуса Христа шлем Наше приветствие нашим духовным братьям – Католикосу Великого Дома Киликийского Его Святейшеству Араму Первому, Блаженнейшему Патриарху Иерусалима Архиепископу Нурхану Манукяну, Местоблюстителю Патриаршего Престола Константинопольского Архиепископу Гарегину Бекчяну, предстоятелям сестринских Церквей и всему духовенству Нашей Святой Церкви. С Патриаршим благословением приветствуем присутствующих на Божественной Литургии Президента Республики Армения господина Сержа Саргсяна и его супругу, шлем приветствия Президенту Республики Арцах господину Бако Саакяну, государственным мужам армянским, новоизбранным депутатам Национального Собрания и желаем, дабы Господь хранил их сильными в любви к нации и Отечеству, чтобы достижениями во благо Родины увенчали свою высокую и ответственную миссию. С благословением и добропожеланиями приветствуем руководителей и представителей аккредитованных в Армении дипломатических миссий. Нашу Патриаршую любовь и благословение приносим нашему верующему народу на Родине и в Диаспоре.

Возносим молитву и испрашиваем нашего Господа Иисуса Христа, дабы дары дивного воскресения Его осветили жизнь человечества, воцарился мир во всем мире, установился мир на границах нашего Отечества. Молимся, чтобы добрыми плодами деяний веры народа нашего стала сильнее наша Родина, всегда процветала наша Святая Церковь и наш народ, рассеянный по cвету, незыблемо предвождался ко спасению и вечности ныне и присно. Аминь.

Христос воскрес из мертвых!

Благословенно Воскресение Христово!