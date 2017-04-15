«САС-гейт» в Армении

САС-Артак, он же рейтинговый кандидат от РПА на парламентских выборах Артак Саркисян оказался в самом центре скандала. В интернете появилась видеозапись, из которой становится очевидно, что на собрании сотрудников сети супермаркетов САС предупреждают, чтобы они пеняли на себя, если не принесут голоса хозяину. Многие усмотрели в этом оттенки траффикинга.

Общество возмущается, поскольку сорвана маска с чудовищного лица криминально-олигархической власти, ее отношения к собственному народу и «выборам». Звучат призывы наказать Артака, превратить его жизнь в ад.

Прокуратура взялась изучить материалы. Есть мнение, что за опубликованием записи может стоять глава полиции Вова Гаспарян. Дело в том, что Артак Саркисян баллотировался в том же округе, что и зять Гаспаряна Артур Геворкян, который не смог набрать достаточного количества голосов. Но если Артак Саркисян откажется от мандата, то депутатом станет зять главного полицейского.

По сути, ничего экстраординарного не произошло, в том смысле, что Артак Саркисян – не уникальное явление. В предвыборный период в прессе периодически объявлялись сведения о подобных «деяниях» рейтинговых кандидатов. Вряд ли иначе они могли набрать голоса, а РПА – получить большинство.

РПА – это коллективный Артак Саркисян. Не пойман – не вор, утверждает поговорка. Артака Саркисяна поймали, и очевидно, что он просто оказался в эпицентре столкновения чьих-то интересов.

С другой стороны, учитывая определенные тренды формирования власти, следует предполагать, что такие записи появятся еще не раз. Переходный период всегда проходит сложно – формируется новый политико-экономический статус-кво на целые десятилетия, что не может не сопровождаться перегруппировками и переделом собственности. Внутренняя борьба обостряется, а в этом деле нужны твердые «гарантии».

Не зря спустя почти две недели после выборов власти никак не могут определиться со списком депутатов и тех, кто перейдет в исполнительную власть.

Армянский национальный конгресс вовремя обратился в Конституционный суд – теперь у РПА на две недели больше времени для регулирования всех проблем. Будут ли новые «гейты»?