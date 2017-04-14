Новым генсеком ОДКБ назначен Юрий Хачатуров

Генеральным секретарем ОДКБ назначен Юрий Хачатуров, заявил и.о. генсека организации Валерий Семериков. Он вступит в должность 2 мая 2017 года.

"При рассмотрении вопроса о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности единогласно принято решение назначить со 2 мая Хачатурова Юрия Григорьевича", — заявил журналистам по итогам неформального саммита ОДКБ Семериков, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что главы государств приняли решение о награждении бывшего генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи знаком отличия I степени Cовета коллективной безопасности ОДКБ.

Также, по его словам, в ходе неформального саммита президенты стран ОДКБ рассмотрели "вопросы военно-политической и военно-стратегической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и приняли ряд дополнительных указаний по нашей работе по противодействию угрозам безопасности".