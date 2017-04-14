Жаманак: Вардан Осканян и Раффи Ованнисян не будут заниматься политикой

  • Lragir.am
  • Страна - 14 Апреля 2017, 11:06
Председатель партии «Единение» Вардан Осканян не будет заниматься активной политикой, пишет газета Жаманак. По всей видимости, Осканян будет преподавать право и дипломатию в школе Флетчер Тафтского университета. Именно Осканян положил начало сотрудничеству университета и МИД РА посредством фонда Тавитян.

Из активной политики уходит и лидер партии Наследие Раффи Ованнисян. Он сначала намерен в США поправить здоровье, после чего будет работать с Ассоциацией американских адвокатов, которую он в свое время учредил.

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