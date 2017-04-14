Минобороны НКР сообщает о минометных и гранатометных обстрелах

ВС Азербайджана 13-го апреля и в ночь на 14-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха более 45 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям около 620 выстрелов. В северо-восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили 60-миллиметровый миномет(14 снарядов) и ручной противотанковый гранатомет(5 снарядов). “Подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, – отмечается в сообщении.