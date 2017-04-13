Мощный циклон надвигается на Армению – Гагик Суренян

Мощный циклон надвигается на Армению, сообщил в четверг начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян. “На фотоснимке со спутника виден покров облачности надвигающегося мощного циклона. По Армения будет находиться под влиянием проникающего со стороны Средиземного моря циклона, начиная с 16-го апреля", - написал Гагик Суренян на своей странице в соцсети Facebook. По его прогнозам, в республике время от времени ожидаются дожди и грозы и суиление ветра до 18-23 м/с. “Особо сильные дожди прогнозируются утром в пятницу. Несмотря на это, понижения температуры не ожидается, поскольку приближающийся циклон несет с собой южные теплые воздушные потоки", - сообщил Гагик Суренян.