Премьер-министр создает «спецназ»

На сегодняшнем заседании правительства министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян представил проект о создании единого органа, который аккумулирует поступающие из различных источников средства и будет призван повысить качество оказываемого фермерам содействия и расширить его рамки. Премьер Карен Карапетян оценил это как создание «спецназа».

Он считает это эффективным. «Обучали-обучали, и появились 352 фермера и кооперативов. Мы упраздняем систему и на ее месте создаем спецназ. К концу каждого года вы должны отчитываться, сколько фермеров появилось, сколько кооперативов, у скольких фермеров загорелись глаза. Министерство сельского хозяйства начало амбициозные реформы, и мы будем поддерживать, так что, вперед», сказал Карен Карапетян.