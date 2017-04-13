Эдвард Налбандян: Армения и ЕС начнут диалог о либерализации визового режима

Армения и Евросоюз за последние три года с успехом реализовали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, заявил в среду министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян, выступая на встрече глав МИД стран Вышеградской четверки и “Восточного партнерства” в Варшаве. Следующим шагом, по его словам, станет диалог о либерализации визового режима, провозглашенная в Декларации рижского саммита. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Эдвард Налбандян подчеркнул важность обеспечения одного из важнейших принципов “Восточного партнерства”, в частности, мобильности граждан в деле расширения контактов между обществами. “Связи между ЕС и Евразийским экономическим союзом должны стать частью реалистичного и нацеленного на конкретные результаты диалога. Армения как член ЕАЭС и участница Восточного партнерства готова внести свой вклад в это дело”, – сказал Налбандян. Он подчеркнул готовность Армении продолжить тесное сотрудничество с Евросоюзом.