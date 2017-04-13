Виноградники в армянском селе Айгеовит сгорели в результате обстрела с азербайджанской стороны

  • Lragir.am
  • Страна - 13 Апреля 2017, 11:46
Виноградные сады площадью примерно 20.72 кв.м. в селе Айгеовит Тавушской области Армении пострадали в результате длительного обстрела с азербайджанской стороны.

22-го марта с.г. противник открыл огонь в направлении армяно-азербайджанской границы.

В результате агрессии Азербайджана пострадали  десятки жителей общины Айгеовит Тавушской области.

Большой имущественный вред был нанесен 45 семьям, проживающим в общине Айгеовит.

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