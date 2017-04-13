Виноградники в армянском селе Айгеовит сгорели в результате обстрела с азербайджанской стороны

Виноградные сады площадью примерно 20.72 кв.м. в селе Айгеовит Тавушской области Армении пострадали в результате длительного обстрела с азербайджанской стороны. 22-го марта с.г. противник открыл огонь в направлении армяно-азербайджанской границы. В результате агрессии Азербайджана пострадали десятки жителей общины Айгеовит Тавушской области. Большой имущественный вред был нанесен 45 семьям, проживающим в общине Айгеовит.